اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

تُختتم منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون، ثم النصر والأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد خامسًا برصيد 21 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، يليه الخليج برصيد 10 نقاط، ويتواجد الأخدود في المركز الـ14 بـ7 نقاط، بالتساوي مع أبها، والطائي والحزم، ويتذيل الرائد الترتيب بـ5 نقاط.

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