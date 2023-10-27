اختتام فعاليات المعرض الزراعي السعودي الـ 40 بتوقيع 16 اتفاقية تجاوزت 3 مليارات ريال

اختُتِمَت، أمس، فعاليات الدورة الـ (40) للمعرض الزراعي السعودي 2023 والمؤتمر التجاري الدولي، بمشاركة أكثر من (410) شركات عارضة من (40) دولة على مدى أربعة أيام، مسجلةً أكبر عددٍ من الزوار على مدى تاريخها..

وشكَّل المعرض فرصةً لرجال الأعمال والصناعيين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، وتجار الجملة والمصدرين والمستوردين والمعنيين والمهتمين، للاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات، وتسليط الضوء على سُبل تفعيل الحركة التجارية، والتعريف بالمنتجات، بمشاركة الشركات الأجنبية من عدة دول أوروبية وآسيوية؛ منها: هولندا، والصين، والهند، وتايلند، وإسبانيا، وتركيا، وجورجيا، عرضت ابتكاراتها ومنتجاتها في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي عبر أجنحة متنوعة؛ شملت: أبرز التقنيات الزراعية الحديثة، والبيوت المحمية،...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

مشاركة دولية بأحدث التقنيات في المعرض الزراعي السعوديشكّلت المشاركة الدولية الكبيرة في فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2023 المقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إضافة لافتة لزوار المعرض. اقرأ أكثر ⮕

سوق الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه ويكسب 125 نقطةأغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 125نقطة عند مستويات 10504 نقاط وبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 191شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34... اقرأ أكثر ⮕

الليلة الـ14.. بيع 3 صقور بـ180 ألف ريال بمزاد الرياضشهدت الليلة الـ 14 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، بيع 3 صقور بمبلغ 180 ألف ريال، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة. اقرأ أكثر ⮕

البنك السعودي للاستثمار يعلن شراكته الرسمية لنادي ريال مدريدأعلن البنك السعودي للاستثمار اليوم الخميس شراكته الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني. اقرأ أكثر ⮕

وزير الإعلام يشيد بجهود التوعية بالأمن السيبرانيزار وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مقر وزارة الإعلام بالرياض، ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني. اقرأ أكثر ⮕

«صندوق الاستثمارات» و«بيريللي» يعلنان تأسيس مصنع متطور للإطارات في السعودية بملياري ريالأعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة بيريللي للإطارات S.P.A (بيريللي)، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في السعودية، بقيمة تقديرية للاستثمارات تقارب ملياري ريال. اقرأ أكثر ⮕