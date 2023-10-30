اختتام معسكر حكام رابطة الهواة

اختتمت لجنة الحكام في رابطة الهواة لكرة القدم، معسكر الحكام الذي استمر لمدة يومين بمشاركة 50 حكماً في محافظة جدة، وذلك استعداداً لبطولة الأبطال لفرق الهواة بالمملكة، التي ستنطلق الخميس القادم.

وشمل المعسكر محاضرات نظرية قدمها عبدالمحسن الزويد وفهد العريني المحاضرين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لشرح التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم ومن ثم لقطات فيديو لعدد من الحالات في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين ومباريات عالمية.

وأجرى الحكام تدريبات واختبارات لياقية، بمتابعة عبدالرحمن المالكي المحاضر التحكيمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإشراف مشعل الذيبان رئيس لجنة الحكام في الرابطة.

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