احتفال الفارسي بزواج فهد

احتفلت أسرة الفارسي بزواج الشاب فهد جابر حسن فارسي من منسوبي إحدى الشركات الوطنية بأرامكو، من ابنة موسى حسين بقاشي بحضور عدد من المشايخ والأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، سائلين الله العلي القدير أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.

احتفلت أسرة الفارسي بزواج الشاب فهد جابر حسن فارسي من منسوبي إحدى الشركات الوطنية بأرامكو، من ابنة موسى حسين بقاشي بحضور عدد من المشايخ والأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، سائلين الله العلي القدير أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.

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