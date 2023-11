احتجاجات في جامعات أمريكا وأوروبا ضد العدوان الصهيوني

وقالت بالتل في إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن خدمات الخطوط الثابتة والمحمولة والإنترنت بدأت تعود في مناطق مختلفة في أنحاء غزة.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ26 على التوالي إلى 8796 شهيدا.

هذا بالإضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في القطاع التي استهدفها القصف الإسرائيلي.16 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة نتيجة نفاد الوقود المشغل لمولداتها الكهربائية.يختلف شعور الارتباط بإسرائيل بين اليهود الأمريكيين، ففي حين أن الشعور بالارتباط بإسرائيل أمر شائع بين الأمريكيين اليهود، إلا أن...

السفراء العرب في إيرلندا يناقشون الوضع في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

NYT: إسرائيل تستلهم القتل الجماعي في غزة من أفعال أمريكا ضد ألمانيا واليابان
صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني يتحدث عن العدوان الإسرائيلي على غزة
تساءل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي -في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة- عن الأسباب التي تدفع واشنطن وعواصم غربية إلى "دعم الكيان الصهيوني" في عدوانه على قطاع غزة.

مصدر: AJArabic | اقرأ أكثر ⮕

الأزهر: الصمت العالمي سبب استمرار 'المجازر' الإسرائيلية في غزة
الأزهر الشريف عبر في بيان عن إدانته لمجزرة جباليا وقال إن 'الكيان الصهيوني تحول في الآونة الأخيرة إلى ذئب هائج مصاب بسعار قتل الأطفال والنساء والأبرياء بلا رادع أو رقيب'

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

علاقة أمريكا بإسرائيل بين الظنون والحذر والنفور
أمريكا الرسمية [السياسية] ذات عاطفة قوية تجاه إسرائيل وانحيازها لدولة إسرائيل العنصرية واضح، رغم أن معظم الأمريكيين غير راضيين عن هذه السياسة ويرونها ضارة بمصالح أمريكا في الشرق الأوسط...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

أمريكا تبلغ دولة الاحتلال بقلقها إزاء قطع الاتصالات في غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕