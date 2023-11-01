اجتماع سعودي بحريني يستعرض التعاون المشترك في مجال الحج والعمرة

أكد وزير العدل أنَّ اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، حريصة على توأمة العمل مع وزارة الحج والعمرة وفق استراتيجيتها الجديدة، وأنها بدأت فعليًا في الاستعداد لموسم حج 1445ه فور انتهاء موسم الحج الماضي عبر سلسلة من اللقاءات التحضيرية بين الوزارتين.
وخلال الزيارة، جرى عقد اجتماع موسع، تم خلاله استعراض مجالات التعاون والتنسيق في مجال الحج والعمرة، وبحث تعزيز آليات العمل المشترك ضمن إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج القادم. أشاد المعاودة بالخطة التطويرية الشاملة التي دشنتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة مؤخرًا، منوهًا بما ستحققه من تنظيم مبكر لإجراءات تسجيل الحجاج ينعكس أثره على تميز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأعرب عن بالغ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما يلقاه حجاج بيت الله الحرام من مواطني مملكة البحرين بشكل خاص ومن مختلف دول العالم الإسلامي بشكل عام من اهتمام متميز، مشيدًا بالمبادرات الرائدة والإسهامات الجليَّة في تطوير الأنظمة وتميز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومن أبرزها منصة "نسك".
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