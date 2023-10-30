اتركها أو اجعلها قصيرة.. 'الخضيري' يشير إلى سبب يجعل مواعيد النوم مضطربة

أوضح أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أحد الأسباب التي قد تجعل البعض يضطرب في مواعيد نومه..

وأبان 'الخضيري'، عبر حسابه على منصة 'إكس'، أن القيلولة في الوقت الخطأ أحد الأسباب التي تجعل البعض يضطرب في مواعيد نومه، وفيها يكون النوم بعد الظهر أو العصر ولعدة ساعات، ومعها يعجز الفرد عن النوم بعد العشاء لأنه متشبع بالنوم..وأضاف: 'الأفضل إما ترك القيلولة قصيرة فقط للراحة نصف ساعة أو ساعة وليس نومًا طويلًاa، أو ترك القيلولة لكي تنام مبكراً'.

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