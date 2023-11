ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.

