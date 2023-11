إيلون ماسك يدعو لإيجاد 'حَكَم مستقل ' لمراقبة شركات الذكاء الاصطناعي

وبيّن ماسك:"لأول مرة نحن بإزاء شيء يمكنه أن يكون أذكى من أكثر الناس ذكاء" مضيفاً:"التحكم في أمر كهذا ليس بديهياوأعتقد أنه من المخاطر الوجودية التي تواجهنا".وأضاف مالك موقع اكس :"آمل في هذه القمة أن يكون هناك إجماع دولي على الفهم الأولي للذكاء الاصطناعي المتقدم".

ونشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تغريدة على موقع اكس قال فيها :"تبدأ القمة العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة ونأمل فيها أن يتم الاتفاق على مخاطر الذكاء الاصطناعي لنعرف كيفية إدارتها ، والتعاون في هذا المجال على المستوى الدولي إضافة للنظر في أهمية أمان استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير على مستوى العالم"

ووقعت كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعشرون بلدا آخرا الأربعاء أول إعلان عالمي مشترك من أجل تطوير"آمن" للذكاء الاصطناعي، خلال أول أيام هذه القمة العالمية التي تستغرق يومين.

