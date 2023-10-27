إيران تؤكد جاهزية «الموالين» تحسباً لهجوم إسرائيلي بري على غزة

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وقال عبداللهيان، الذي التقى قادة فصائل وحركات لبنانية وفلسطينية: «ما توصلت إليه مما سمعته منهم ومن الخطط التي لديهم (...) فإنهم يضعون أصابعهم على الزناد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وشدد على أن المقاتلين سيقررون من تلقاء أنفسهم، وليس بطلب من إيران. وقال: «لا نريد حقاً لهذه الأزمة أن تتسع».
وقال المتحدّث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، للصحافيين، إنّه منذ 17 أكتوبر هوجمت «القوات الأميركية وقوات التحالف 12 مرة في العراق، و4 مرّات في سوريا». وأضاف إسماعيل أن «العالم لا يقبل أي مبرر لهذه الإبادة الجماعية والمذبحة»، وأنه «لا ينبغي لأوروبا وأميركا أن تتركا أيدي إسرائيل حرة في هذا الصدد». داعياً إلى إنهاء «هذه الحرب المدمرة» في أسرع وقت ممكن. headtopics.com
ووفقاً لهذه التقارير، قامت القوات الأمنية بمحاصرة مسجد مكي في مدينة زاهدان، وتفتيش المصلين من خلال نصب الخيام في الشوارع. وإلى جانب زاهدان، أغلقت قوات النظام الإيراني في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان الشوارع المؤدية إلى مسجد الخليل، كما منعت عدداً من المواطنين من الدخول إليه.
ولا توجد معلومات حول الاتهامات ومكان وجود هؤلاء الأشخاص، لكن مكتب المدعي الخاص لعلماء الدين في مشهد أكد يوم الأحد إعادة اعتقال مولوي كوهي، وأضاف أنه بعد إطلاق سراحه، فإن رجل الدين السني هذا لم يقدّر كثيراً تسامح النظام معه في إطلاق سراحه. headtopics.com
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، في هذا البيان: «كثفت السلطات القمع الوحشي لمنع التجمع الأسبوعي للمحتجين البلوش في زاهدان». أعلنت الولايات المتحدة جولة ثانية من العقوبات على مسؤولين في «الحرس الثوري» الإيراني و«حركة المقاومة الفلسطينية» (حماس)، وذلك بعد نحو 20 يوماً على إطلاق عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة.