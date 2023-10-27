إيران: إذا استمرت الإبادة في غزة لن تسلم أميركا من الحريق

أمير عبداللهيان، أن حركة حماس مستعدة للإفراج عن الأسرى المدنيين المحتجزين لديها، مطالباً في ذات الوقت العالم بدعم تحرير 6000 أسير فلسطيني لدى إسرائيل.وأضاف وزير الخارجية الإيراني من الأمم المتحدة، اليوم الخميس، موجهاً كلامه إلى الولايات المتحدة، أن طهران لا تريد توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.كذلك أوضح أنه إذا استمرت"الإبادة الجماعية" في غزة فلن تسلم أميركا"من هذا الحريق"، مؤكداً أن الحل الشامل للقضية الفلسطينية ممكن فقط من خلال منح الشعب الفلسطيني حقه في إنشاء دولته.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد،"إذا لم توقف أميركا وإسرائيل الإبادة الجماعية في غزة فإن كل الاحتمالات يمكن أن تقع".وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما على إسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة، وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.

يذكر أن مصدرين دبلوماسيين، كشفا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن إيران حذرت إسرائيل برسالة عبر الأمم المتحدة من أنها ستتدخل في حالة استمرار العملية العسكرية في غزة، بحسب ما أفاد موقع"أكسيوس" الإخباري.وأضافت المصادر أن عبد اللهيان أكد أن إيران لديها خطوط حمراء، وأوضح أنه في حالة استمرار العملية العسكرية، وخاصة شن هجوم بري على غزة، فإنها ستتدخل. headtopics.com

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