إيران وتركيا تدعوان الى مؤتمر لتجنب اتساع نطاق حرب غزة

وقال فيدان إن تركيا تضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأنه "ليس صعبا التنبؤ بأن دوامة العنف هذه سوف تكبر" دون حل دائم للحرب.وأضاف المسؤول التركي "نحن قلقون للاتساع الجغرافي للنزاع. لقد ناقشنا هذا أيضا مع شقيقنا الإيراني الذي ذكر ان هناك مؤشرات قوية تفيد باحتمال تدخل عناصر مسلحة أخرى في المنطقة في النزاع إذا لم تتغير الظروف".إن عقد مؤتمر سلام يضم الدول "الإسلامية والعربية" يجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "من الضروري أن تتخذ الدول الإسلامية إجراءات فورية وفعالة لإنهاء جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ورفع الحصار عن غزة وإرسال مساعدات إنسانية".هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وتم أيضا أخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردّت الدولة العبرية بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين أوقع حتى الآن 8796 قتيلا وفق ما اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، في أنقرة، بعد يوم من اجتماع جمع عبد اللهيان بقيادات من حماس في الدوحة.
وقال فيدان إن تركيا تضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأنه "ليس صعبا التنبؤ بأن دوامة العنف هذه سوف تكبر" دون حل دائم للحرب.وأضاف المسؤول التركي "نحن قلقون للاتساع الجغرافي للنزاع. لقد ناقشنا هذا أيضا مع شقيقنا الإيراني الذي ذكر ان هناك مؤشرات قوية تفيد باحتمال تدخل عناصر مسلحة أخرى في المنطقة في النزاع إذا لم تتغير الظروف".إن عقد مؤتمر سلام يضم الدول "الإسلامية والعربية" يجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن".
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