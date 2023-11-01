إيرادات الميزانية '258.5'.. ومصروفات '294.3 مليار'

9 مليار للمنافع الاجتماعية، و77.5 مليار مصروفات أخرى.وبلغت المصروفات الفعلية للربع الثالث من السنة المالية (2023م) 294.3 مليار ريال، توزعت بين 130.5 مليار ريال تعويضات للعاملين، و71.7 مليار لاستخدام السلع والخدمات، و17.6 مليار للمنافع الاجتماعية، و19 ملياراً مصروفات أخرى.المنصرف حتى الربع الثالث للصحة والتنمية الاجتماعية 185.3 ملياروبلغ المنصرف الفعلي حتى الربع الثالث للصحة والتنمية الاجتماعية 185.3 مليار، وللقطاع العسكري 173.5 مليار ريال، وللبنود العامة 147.

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ALEQTISADIAH: السعودية ترفع الإنفاق الحكومي 2% خلال الربع الثالث .. 294.3 مليار ريالرفعت الحكومة السعودية إنفاقها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2 في المائة، ليبلغ 294.3 مليار ريال، مقابل 287.7 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022. يأتي رفع الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

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