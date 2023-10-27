إيداع تونسي الحبس المؤقت بتهمة التورّط في هجوم بروكسل

وُجّهت إلى رجل تونسي يبلغ من العمر 44 عاماً، ويُشتبه في تواطئه مع منفّذ هجوم بروكسل في 16 أكتوبر، اتهامات بـ«الاغتيال في سياق إرهابي»، وأودع الحبس الاحتياطي، الخميس، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي.

وغداة وقوع الهجوم الذي نُفّذ بسلاح حربي من نوع «AR - 15»، أشار الادعاء إلى أنّ الهجوم أدّى «إلى مقتل سويديين اثنين، أحدهما في الستين من عمره، والآخر في السبعين، وكانا قد حضرا إلى بلجيكا لدعم منتخبهما الوطني لكرة القدم في المباراة أمام بلجيكا في بروكسل». كذلك، أصيب مشجّع سويدي ثالث يبلغ من العمر 70 عاماً بجروح خطيرة.

وفي باريس فتح تحقيق في 17 أكتوبر على إثر معلومات «أرسلتها السلطات القضائية البلجيكية»، كما ذكر مكتب المدعي العام، مضيفاً أنه تم الخميس توقيف أربعة أشخاص «من المحتمل أن يكونوا على صلة بمدبر الهجوم» في لوار - أتلانتيك ومين - إي - لوار ومنطقة باريس. وقد أفرج عن اثنين منهم».وبعد ثلاث محاولات غير مجدية منذ 2011 في النرويج والسويد وإيطاليا، رفض طلب عبد السلام لسود للحصول على اللجوء في بلجيكا، وصدر أمر بطرده منذ 2021 ولم يتم تنفيذه. headtopics.com

قال وزير داخلية فرنسا، الثلاثاء، إنه أُبلغ عن 588 عملاً معادياً للسامية (معادياً لليهود) بفرنسا منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل و«حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).https://aawsat.

وفي العراق، على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدنماركية في بغداد، نهاية شهر يوليو (تموز). https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4631701-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%9Fسرطان الغدة الدرقية، مرض باركنسون، الجذام، والسكتة الدماغية... headtopics.com

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