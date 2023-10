إن لم تقتلني إسرائيل فربما أنتحر.. رسالة يائسة من غزة

فمنذ اندلاع الصراع بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يوم السابع من أكتوبر، دأبت إيمان باشر على سرد مقتطفات من يومياتها على حسابها في منصة أكس (تويتر سابقا) حيث يتابعها نحو 19 ألفا.

I want to stop writing my short diary. I feel hopeless and helpless. A body without a soul. nothing has changed. If I ever survived, I will need a lifetime of therapy. And if Israel didn’t kill me, I’ll probably commit suicide. What I write shortly here is not even 5% of what is…

وكتبت أمس"أريد أن أتوقف عن كتابة مذكراتي القصيرة". وأضافت"أشعر باليأس والعجز، جسد بلا روح.. لم يتغير شيء".من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس) إلى ذلك، روت كيف اضطرت إلى ترك أطفالها الأربعة مع شخص غريب من أجل إحضار بعض الطعام، لأن المشي إلى أقرب سوق يستغرق وقتًا طويلاً. وأوضحت أن القصف لم يتوقف خلال رحلتها هذه التي لم تجد خلالها سيارة تقلها.لتعود خالية الوفاض، إذ لم تجد خلال رحلتها الطويلة سيراً على الأقدام من موقع النزوح على ما يبدو الذي يقبعون فيه أي شيء. وكتبت"عدت لأجد أن بعض جمعيات الإغاثة أعطتهم مجموعة واحدة من الملابس"، مضيفة"نحن نقبل الصدقات الآن". headtopics.com

وختمت قائلة"أنا في مكان لا أعرف فيه أحداً.. ليس لدي حتى مكان للاختباء فيه.. وأبكي بعيدًا عن الأطفال. هيا يا أيها الإسرائيليون، أنهوا هذا الأمر".إذ منذ 3 أسابيع منعت إسرائيل دخول السلع الغذائية والوقود، كما قطعت الكهرباء ومياه الشرب عن غزة.

فيما نزح نحو مليون ونصف فلسطيني من سكان شمال غزة إلى جنوبها، وتوزعوا على مراكز إيواء أو مخيمات ومدارس وغيرها، وسط انعدام للمقومات الحياتية الأساسية.

