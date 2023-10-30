إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة بمستشفى الرس العام

تَمكن فريق جراحة النساء والولادة بمستشفى الرس العام، من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، كانت تعاني من حمل عالي الخطورة، ولديها حالتا ولادة طبيعية سابقتين..وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية اللازمة التي أجريت للسيدة؛ تم تشخيصها بأنها حالة حمل في الأسبوع الـ34، وتبين أن المشيمة كانت متقدمة وتغطي عنق الرحم بالكامل، وتعـد حالة حمل عالي الخطورة يمكن معها حدوث نزيف رحمي في أي لحظة..

وأفاد التجمع بأن الفريق الطبي قرر تنويم السيدة حوالى ثلاثة أسابيع قبل موعد الولادة، التي تم الاستعداد والتجهيز لها بما يلزم، وتحضير فصيلة وكمية دم تحسبًا لحدوث أي نزيف -لا قدر الله- لافتًا إلى أن الولادة التي استغرقت ساعة تمت بإجراء عملية قيصرية ناجحة دون إزالة الرحم مع ربط الشريان الرحمي وعمل غرز بي لنش، وقد غادرت الأم ومولودها المستشفى، وهما بصحة جيدة بعد أربعة أيام من العملية..

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إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة في مستشفى الرس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةإنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة في مستشفى الرس تمكّن فريق جراحة النساء والولادة في مستشفى الرس العام – بعد عون الله- من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 34 اقرأ أكثر ⮕

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