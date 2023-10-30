إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة في مستشفى الرس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

تمكّن فريق جراحة النساء والولادة في مستشفى الرس العام – بعد عون الله- من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 34 عاماً تعاني من حمل عالي الخطورة، ولديها حالتا ولادة طبيعية سابقة.وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية اللازمة التي أجريت للسيدة تم التشخيص بأنها حالة حمل في الأسبوع الـ 34، وتبين أن المشيمة كانت متقدمة وتغطي عنق الرحم بالكامل، وتعتبر حالة حمل عالي الخطورة يمكن معها حدوث نزيف رحمي في أي لحظة.

وذكر التجمع أن الفريق الطبي قرر تنويم السيدة الحامل لحوالي ثلاثة أسابيع قبل موعد الولادة التي تم الاستعداد والتجهيز لها بما يلزم وتحضير فصيلة وكمية دم تحسباً لحدوث أي نزيف لا قدر الله، لافتا إلى أنه الولادة التي استغرقت ساعة تمت بإجراء عملية قيصرية ناجحة دون إزالة الرحم مع ربط الشريان الرحمي وعمل غرز بي لنش، وقد غادرت الأم ومولودها المستشفى وهما بصحة جيدة بعد أربعة أيام من الجراحة القيصرية.

هذا وأشارت إحصائية قسم الولادة في مستشفى الرس العام إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغ أكثر من 1400 حالة.

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