إنذار أحمر في الطائف: رياح شديدة السرعة وبرد وسيول وصواعق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALMOWATENNET »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة مساء اليوم، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية أبرزها رياح

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر رفع مركز الأرصاد درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تؤدي

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جامعة الطائف: تحويل الدراسة المسائية عبر البلاك بورد اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةجامعة الطائف: تحويل الدراسة المسائية عبر البلاك بورد اليوم أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية خلال الفترة المسائية بناء على التقارير الواردة من المركز

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في حساب المواطن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةحافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في حساب المواطن تفاعل حساب المواطن مع استفسار مواطن بشأن تجاوزه الحد المانع للحصول على دعم البرنامج.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعًا ملحوظًا تحت تأثير تراجع المخاوف من إطالة أمد المواجهات العسكرية في

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕