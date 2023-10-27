إنذار أحمر.. تفاصيل تحذير الأرصاد من أمطار غزيرة على مكة

وبين المركز أن المنطقة ستمر بحالة من الأمطار الغزيرة مع رياح شديدة وتدن في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد، حتى يوم غد السبت.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

يستمر توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية. headtopics.com

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