إنذار أحمر في 4 مناطق ماطرة.. ومعاقبة مغامري الأودية

فيما توقعت هيئة الأرصاد استمرار الحالة المطرية في عدد كبير من المحافظات والمدن، دعت مديرية الدفاع المدني الجميع إلى توخي الحذر والبعد عن مجاري السيول والأودية الجارية. وفي الليث أنقذ رجال الدفاع المدني شخصاً احتجز في سيل داخل مركبة، وأكدت مديرية الدفاع المدني، تطبيق الأنظمة بحقه لارتكابه مخالفة «المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها».

وكشف مصدر لـ«عكاظ»، أن قيمة المخالفة في حدها الأدنى 5 آلاف ريال، وتصل إلى 10 آلاف ريال، كون عبور الأودية مخالفة مرورية، لأنها تصرف جسيم يعرّض حياة قائد المركبة ومن معه للخطر والانجراف. في غضون ذلك، رفع المركز الوطني للأرصاد أمس (الأحد)، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في 4 مناطق (المدينة المنورة، تبوك، الجوف، عسير)، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشرة مساءً.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزءين الأوسط والجنوبي بسرعة 25-45 كم/‏‏‏‏‏ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/‏‏‏‏‏ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية... headtopics.com

وأوضح أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.

وفي جدة، شهد حي الجامعة، أعلى نسبة هطول لكميات مياه الأمطار بلغت 37.6 ملم، تلاه حي أم السلم بنسبة 30.2 ملم، وسجل حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة أعلى نسبة هطول بلغت 37.9 ملم، تلاه حي الكعكية 29.8 ملم.وفي منطقة الباحة سجلت المخواة بشدا الأعلى نسبة هطول بلغت 26.8 ملم، فيما سجل حي الرحيب بمنطقة تبوك أعلى نسبة للهطول وهي 31.6 ملم، وسجلت ينبع بمنطقة المدينة المنورة عبر محطة مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز 24.0 ملم. headtopics.com

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