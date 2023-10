إندونيسيا تطلق أولى رحلاتها باستخدام وقود طائرات ممزوج بزيت النخيل

أطلقت إندونيسيا أمس، أولى رحلاتها التجارية التي تستخدم فيها وقود طائرات ممزوج بزيت النخيل في وقت تسعى فيه أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم إلى التوسع في استخدام الوقود الحيوي لخفض وارداتها من الوقود.

وقال عرفان ستيابوترا الرئيس التنفيذي لشركة طيران جارودا إندونيسيا الوطنية: إن الطائرة من طراز بوينج 737-800 إن.جي، التي تديرها الشركة حملت أكثر من 100 راكب من العاصمة جاكرتا إلى مدينة سوراكارتا على بعد نحو 550 كيلومترا.

وأضاف عرفان خلال مراسم إعلان الخطوة"سنناقش مزيدا مع شركة برتامينا (للنفط والغاز) ووزارة الطاقة والأطراف الأخرى لضمان أن يكون سعر هذا الوقود معقولا من الناحية التجارية". وأجرت شركة جارودا إندونيسيا تجارب عدة شملت اختبار الطيران باستخدام الوقود الجديد في وقت سابق من هذا الشهر واختبارا للمحرك على الأرض في أغسطس. headtopics.com

وتنتج شركة برتامينا المملوكة للدولة في إندونيسيا وقود الطائرات الممزوج بزيت النخيل في مصفاة تابعة لها ويصنع الوقود من زيت نواة النخيل المكرر المبيض معدوم الرائحة. وتقول الشركة: إن الوقود المشتق من زيت النخيل يصدر كميات أقل من الغازات المسببة للاحتباس، ودعت نظراءها من الدول المنتجة لزيت النخيل إلى إدراج زيت الطعام في المواد الخام لإنتاج وقود الطيران المستدام.

اقرأ أكثر:

aleqtisadiah »

إندونيسيا تطلق أولى رحلاتها التجارية باستخدام وقود طائرات ممزوج بزيت النخيلأطلقت إندونيسيا اليوم أولى رحلاتها التجارية التي تستخدم فيها وقود طائرات ممزوج بزيت النخيل في وقت تسعى فيه أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم إلى التوسع في استخدام الوقود الحيوي لخفض وارداتها من الوقود. وقال عرفان ستيابوترا الرئيس التنفيذي لشركة طيران جارودا إندونيسيا الوطنية إن الطائرة من طراز بوينج 737-800إن. اقرأ أكثر ⮕

أقل تلوثًا للبيئة قياسًا بغيره.. إندونيسيا تطلق أولى رحلاتها الجوية باستخدام وقود ممزوج بزيت النخيلصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

من توبير النخل إلى حشو الشنَّة.. المرأة السعودية تتسيد إنتاج التمورتنوعت مشاركة المرأة السعودية في عمليات زراعة النخيل وإنتاج التمور، واختلفت طبيعة مشاركتها بحسب كل مرحلة اقرأ أكثر ⮕

صدمة لمحبي الأميرة ديانا بعرض أولى حلقات الموسم السادس من The Crown | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارصدمة لمحبي الأميرة ديانا بعرض أولى حلقات الموسم السادس من The Crown يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل 'The Crown' الذي يجسد قصة حياة العائلة المالكة البريطانية، فيما اقرأ أكثر ⮕

رصد طائرات لسلاح الجو الأمريكي في مطار يونانيصحيفة: رصد طائرات لسلاح الجو الأمريكي في مطار يوناني اقرأ أكثر ⮕

تمور العلا.. علامة مميزة في حياة الأهالي وتراث المنطقةترتبط بيوت أهالي العلا بالتمور منذ مئات السنين، إذ تعد محور الحياة في المدينة التي تنتشر فيها واحات النخيل على امتداد الوادي اقرأ أكثر ⮕