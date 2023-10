إندونيسيا تطلق أولى رحلاتها التجارية باستخدام وقود طائرات ممزوج بزيت النخيل

أطلقت إندونيسيا اليوم أولى رحلاتها التجارية التي تستخدم فيها وقود طائرات ممزوج بالنخيل في العالم إلى التوسع في استخدام الوقود الحيوي لخفض وارداتها من الوقود.

وقال عرفان ستيابوترا الرئيس التنفيذي لشركة طيران جارودا إندونيسيا الوطنية إن الطائرة من طراز بوينج 737-800إن.جي التي تديرها الشركة حملت أكثر من 100 راكب من العاصمة جاكرتا إلى مدينة سوراكارتا على بعد نحو 550 كيلومترا.

وأضاف عرفان خلال مراسم إعلان الخطوة"سنناقش المزيد مع شركة برتامينا (للنفط والغاز) ووزارة الطاقة والأطراف الأخرى لضمان أن يكون سعر هذا الوقود معقولا من الناحية التجارية" مضيفا أن الطائرة من المقرر أن تعود إلى جاكرتا في وقت لاحق اليوم بحسب رويترز. headtopics.com

وأجرت شركة جارودا إندونيسيا عدة تجارب شملت اختبار الطيران باستخدام الوقود الجديد في وقت سابق من هذا الشهر واختبارا للمحرك على الأرض في أغسطس آب.النخيل في مصفاة تابعة لها ويُصنع الوقود من

