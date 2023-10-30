إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على روما

أ حرز ماركوس تورام هدفا قبل النهاية ليمنح إنتر ميلان فوزا مستحقا 1-صفر على ضيفه روما اليوم الأحد ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقبل تسع دقائق من النهاية، انطلق فيدريكو ديماركو من الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء حيث تجاوز تورام مراقبه ووضع الكرة بهدوء في الشباك.ولم يقدم روما سوى القليل باستثناء ضربة رأس من برايان كريستانتي في الشوط الثاني والتي اختبر فيها حارس المرمى يان زومر، بينما سدد أصحاب الأرض في العارضة مرتين.

ويملك إنتر 25 نقطة من عشر مباريات متفوقا على يوفنتوس صاحب المركز الثاني وله 23 نقطة. ويحتل روما المركز الثامن برصيد 14 نقطة. وأتيحت الفرصة الأولى لإنتر لصالح هاكان شالهان أوغلو بعد دقائق فقط من بداية المباراة، حيث أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء انحرفت واصطدمت بالعارضة. headtopics.com

وكافح روما لايقاف خطورة إنتر بينما صنع أصحاب الأرض العديد من الفرص في المراحل الأولى، بما في ذلك تسديدة من تورام تصدى لها حارس المرمى روي باتريسيو. وبدأ إنتر الشوط الثاني مثلما أنهى الشوط الأول حيث لعب تورام كرة عرضية برأسه لتعلو العارضة في الدقائق الأولى.ومع نفاد الوقت، افتتح تورام التسجيل ثم كاد الفريق أن يتقدم بهدفين عندما ارتطمت تسديدة كارلوس أوجوستو بعيدة المدى بالعارضة.

وعاد روميلو لوكاكو مهاجم روما إلى سان سيرو بعد رحيله عن إنتر قبل الموسم الماضي لكن لم يكن له أي تأثير يذكر حيث استطاع دفاع أصحاب الأرض ابعاده عن أجواء المباراة.

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