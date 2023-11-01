إنتاج أميركا النفطي يرتفع لمستوى قياسي عند 13.05 مليون برميل يومياً

وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم بوتيرة بطيئة على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ إذ استخدمت الشركات الأرباح القياسية لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بدلاً من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج على نحو سريع.
إلى ذلك، قال وزير النفط الهندي هارديب بوري، الأربعاء، إن شركتي «ريليانس إنداستريز ليمتد» و«إنديانا أويل كورب» الهنديتين، كررتا النفط الفنزويلي في الماضي، ويمكن أن تدرس الهند، وهي ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، شراء الخام الفنزويلي مجدداً إذا كانت أسعاره أرخص من خامات النفط الأخرى.
تأتي التصريحات الهندية وسط تراجع وارداتها النفطية من روسيا خلال أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك إلى أعمال الصيانة في مصفاة رئيسية، بحسب بيانات لمنصة «كيبلر» للمعلومات الخاصة بالتجارة العالمية. وقد ارتفع إجمالي الواردات النفطية للهند بنسبة 6 في المائة خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 4.4 مليون برميل يومياً، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في عدة منشآت للمعالجة.أعلن رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، توسيع استراتيجية الشركة في مجال الأمن السيبراني للتقليل من أيّ تهديدات للإمدادات.ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وقالت مادلين هوبارت، الأمين العام للجمعية: إن للمهندسين المعماريين الفرنسيين دوراً حيوياً في مستقبل قطاع البناء السعودي، بما يتماشى مع العلاقات الممتازة بين البلدين. وشددت على الدور المحوري الذي تلعبه وكالة «بيزنس فرانس» و«أفيكس» في تعزيز هذا التعاون والذي بموجبه ستتاح للمهندسين المعماريين السعوديين الشباب فرصة الحصول على تجارب عمل في الوكالات الفرنسية؛ مما سيسهم في إثراء رؤاهم وخبراتهم في تصميم وإدارة المشروعات.
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