إنتاج 85 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2022

كشفت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، أنه تم إنتاج حوالي 85 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2022، أي بزيادة قدرها 6% عن العام السابق. وتلعب الصناعة دورًا حيويًا في تطوير الطرق ومحطات الوقود وأنظمة النقل، مما يساهم في النمو العام للاقتصاد. كما يتميز قطاع تصنيع السيارات بأنه واحد من أكبر الصناعات في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يكون انعكاسًا لحالة البلاد الاقتصادية

.يبلغ إجمالي عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 27 مليون سيارة، حيث يشكل الإنتاج السنوي للسيارات في البلاد أكثر من 32% من إجمالي السيارات المُنتجة في جميع أنحاء العالم.يبلغ عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 10 ملايين سيارة، حيث تمتلك واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم. ويدعم القطاع حوالي 4.5% من جميع الوظائف في الولايات المتحدة.ويبلغ عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 7.8 مليون سيارة، ويُعد قطاع السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني.يبلغ عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 5.4 مليون سيارة، وقيمة صناعة السيارات العملاقة في جنوب آسيا أكثر من 108 مليارات دولار وتمثل 8% من إجمالي صادرات البلاد و7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.وصل عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 3.7 مليون سيارة، حيث تمثل صناعة السيارات في كوريا الجنوبية حاليًا 13% من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية و12% من إجمالي العمالة في البلاد.وصل أيضا عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 3.6 مليون سيارة، وتعتبر أكبر منتج للسيارات في أوروبا وهي موطن لبعض شركات السيارات الأكثر شهرة في العالم.يبلغ عدد السيارات المُنتجة في عام 2022:

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