إمام المسجد النبوي: الله تعالى هو الكبير في ذاته وصفاته وهو الموصوف بالأكبر والكبرياء

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم، في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله تعالى حق التقوى، مبينًا أن حقيقة العبودية لله تعالى تنشأ من غاية الحب له مع غاية التذلل..وقال 'القاسم': العلم بأسماء الله تعالى وصفاته أصل العلوم وأشرفها فهو العلم الذي تقوم عليه معرفة الله تعالى، وأن أعظم حاجة للأرواح هي معرفة بارئها ولا سبيل لمعرفته إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه تعالى..

وأضاف: المخلوقات لا يُحصِي عددها إلا الله تعالى ولا يدرك علومها غائبها وشاهدها إلا الله، قال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ}، وإن من صفات الله الكلام وكلامه منعوت بالجلال والعظمة، قال صلى الله عليه وسلم: 'إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا -للذي قال- الحقَّ، وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض'..

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