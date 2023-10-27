إلى أي مدى يمكن أن يصل أستون فيلا تحت قيادة أوناي إيمري؟

https://aawsat.

ومع عودة أستون فيلا للمشاركة في البطولات الأوروبية واعتلاء صدارة المجموعة الخامسة ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عقب فوزه الكبير على مضيفه ألكمار الهولندي 4-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، من المرجح أن يكون الموسم الحالي مثيرا وممتعا للغاية بالنسبة لجمهور النادي. كان أستون فيلا يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أُقيل ستيفن جيرارد من القيادة الفنية للفريق قبل عام، لكن أوناي إيمري قام بعمل رائع وتمكن من إنهاء الموسم الماضي في المركز السابع.

لقد دعم مُلاك النادي إيمري في سوق الانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن تطور مستوى أستون فيلا بهذا الشكل لم يكن فقط نتيجة التدعيمات الجديدة، حيث نجح المدير الفني الإسباني في تطوير أداء اللاعبين الذين كانوا موجودين بالفعل في النادي عندما كان جيرارد مديرا فنيا للفريق. headtopics.com

لقد تلقى أستون فيلا ضربة موجعة في الجولة الافتتاحية للموسم عندما تعرض تيرون مينغز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وهو الأمر الذي كان محبطاً للغاية نظراً لأن إيميليانو بوينديا كان قد تعرض لإصابة مماثلة قبل وقت قصير من انطلاق الموسم الجديد. كان من الصعب على أستون فيلا أن يتغلب على مثل هذه الانتكاسات والصعوبات في الماضي، لكن إيمري وجد الحلول والبدائل المناسبة ولم يتأثر الفريق بأي غيابات، بل على العكس تماما ظهر بمستوى أقوى.

لكن وكما كان متوقعاً، فاز تشيلسي بالمباراة! وأقيل جيرارد من منصبه في وقت لاحق من ذلك الأسبوع بعد هزيمة ساحقة أخرى، بعدما خسر أمام فولهام بثلاثية نظيفة. وفي المقابل، لعب أستون فيلا أمام تشيلسي مرتين تحت قيادة إيمري وفاز في المرتين، رغم أن المباراتين أقيمتا في معقل البلوز في «ستامفورد بريدج». من المؤكد الثقة ليست كل شيء، لكنها تكون مهمة للغاية عندما تقترن بخطة تكتيكية سليمة! headtopics.com

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

10 نقاط جديرة بالدراسة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزيراشفورد قد يواجه معركة شرسة خلال الفترة المقبلة من أجل حجز مكان له في التشكيلة الأساسية يقلل أوناي إيمري دائما من فرص أستون فيلا في الدخول إلى المراكز الأربعة اقرأ أكثر ⮕

كيف سيمنع الجيش المصري مساعي إسرائيل للتهجير من غزة لسيناء؟في زيارة تفقدية للوقوف على مدى جهوزية الفرقة الرابعة لمجابهة أي طارئ وفق إجراء تفتيش الحرب، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها القوة الكافية اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: تهديدات الجيش الإسرائيلي التي تأمر سكان شمال غزة بالمغادرة قد ترقى إلى مستوى جرائم حربلا يمكن اعتبار الرسائل الواردة في هذه المنشورات تحذيراً فعالاً للمدنيين؛ بل تقدم بدلاً من ذلك دليلاً إضافياً على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرًا. اقرأ أكثر ⮕

«توتال إنرجيز»: تدفقات الغاز المسال القطرية قد تتحول لدول غير أوروبيةأعلنت شركة «توتال إنرجيز» يوم الخميس إن شحنات الغاز الطبيعي المسال التي يغطيها اتفاق وقعته مع قطر هذا الشهر يمكن تحويلها إلى دول غير أوروبية إذا لزم الأمر. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تكشف تفاصيل زيارة وفد حماس.. 'لا اتصال مع الكرملين'أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن جدول زيارة وفد حماس إلى موسكو 'لا يشمل أي اتصالات مع الكرملين'. اقرأ أكثر ⮕

الكرملين: أي غزو بري لغزة سيفاقم الوضع الإنساني الكارثيقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم (الخميس)، إن أي هجوم بري إسرائيلي في غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في القطاع. اقرأ أكثر ⮕