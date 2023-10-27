إقرار قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية .. القرارات نهائية في 3 حالات

كما تم منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية، وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.

حيث سيتم العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات كما هو معمول بها في السعودية، وتشمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها. وتختص أيضا بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كالنظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم والاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.

ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال 60 يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيا أو مضي 90 يوما دون البت فيه. headtopics.com

ويعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائيا ومنهيا للدعوى، إذا وافق عليه المكلف كتابة خلال المدة المحددة في قواعد التسوية. وفي حال انعقاد جلسة للفصل سيكون الفصل في الدعوى المعروضة خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وإذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر، وجب الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها.

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