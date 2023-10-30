إغلاق مطار روسي بعد هبوط طائرة إسرائيلية

أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة في داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله اعتبارا من مساء يوم الأحد، بحسب ما نقلت"رويترز".

كما نقلت"فرانس برس" عن هيئة الطيران الروسية قولها:"تحرير مطار داغستان من مقتحميه وإغلاقه حتى 6 نوفمبر". وقد اقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.كشف استشاري أمراض العظام والروماتيزم خالد يحيى، أن90 % من مرضى الألم الليفي العضلي (فايبروماليجيا Fibromyalgia) من النساء حيث لا يصاب به...تزعم دراسة جديدة أن حرق قصب السكر وقشر الأرز يشكل تهديدا كبيرا للعمال الزراعيين، الذين ‏يعملون على مقربة من المخلفات...

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