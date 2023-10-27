إعلام إيراني: استهداف قاعدة أمريكية في شرق سوريا بـ10 صواريخ

وأفادت الوكالة الإيرانية، بأن مصادر محلية وأمنية، أعلنت استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر (شرقوقالت"تسنيم" إن"الهجوم أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومالية كبيرة نظرا لتواجد عدد كبير من القوات الأمريكية في هذه القاعدة".

وتابعت بأن"القوات الأمريكية تفاجأت وارتبكت من الاستهداف وهو ما جعلها تبعث برسالة مفادها"أننا لا ننوي الاشتباك وفتح جبهة جديدة".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، صباح الجمعة، أنها هاجمت نقاطاً تابعة لـ"قوات إيرانية" في سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الإيرانية نفذت خلال الأيام الماضية هجمات ضد قوات"التحالف الدولي" ضمن قواعدها في شمال وشرق سوريا. وأضاف المرصد، بأنه تم استهداف تلك القواعد بقذائف صاروخية وهجمات عبر طائرات مسيّرة، في إطار حملة"الإنتقام لغزة". headtopics.com

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري 7 هجمات استهدفت قواعد"التحالف الدولي". وتوزعت الهجمات على النحو التالي: 2 على قاعدة التنف، و2 على قاعدة حقل العمر النفطي، و1 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية، 1 على قاعدة خراب الجير برميلان.

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

'المقاومة الإسلامية في العراق' تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي شمال شرقي سوريا برشقة صاروخيةأعلنت ما تسمى 'المقاومة الاسلامية في العراق' أنها استهدفت قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في 'مطار أبو حجر - خراب الجير' شمال شرق سوريا برشقة صاروخية. اقرأ أكثر ⮕

ضربات أمريكية على منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في شرق سوريانفذت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الأمريكي يضرب منشأتين مرتبطتين بالميليشيات المدعومة من إيران في سوريانفذت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا اقرأ أكثر ⮕

'المقاومة الإسلامية' في العراق تعلن استهداف قاعدة 'عين الأسد' الأمريكيةأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة، استهداف قاعدة 'عين الأسد' الأمريكية غربي العراق، بطائرة مسيّرة، وإصابة هدفها إصابة مباشرة. اقرأ أكثر ⮕

'كتائب القسام' تعلن إسقاط مروحية إسرائيلية شرق قطاع غزةأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 'حماس'، اليوم الخميس، استهداف طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية شرق مخيم البريج في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن: ضرباتنا في سوريا 'منفصلة' عن صراع إسرائيل وحماسأعلنت الولايات المتحدة أن الضربات التي نفذتها، الخميس، على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني 'منفصلة عن الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس'. اقرأ أكثر ⮕