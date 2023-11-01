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إعلام عبري: 7.5 مليار دولار خسائر إسرائيل بأول ثلاثة أسابيع من حرب غزة

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فيما يتعرض قطاع غزة لعدوان مستمر راح ضحيته ما آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين جلهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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