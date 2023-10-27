إعلام عبري: خطة أمريكية لمرحلة ما بعد الحرب على غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تعد خطة لما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقالت الهيئة"تُجري الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة، مناقشات مكثفة حول اليوم الذي يلي انتهاء الحرب في قطاع غزة". ونقلت عن مصادر إسرائيلية قالت إنها مطلعة على تفاصيل هذه المناقشات، قولها"تهدف هذه المناقشات إلى صياغة خطة، لليوم التالي لانتصار إسرائيل على حماس في غزة، وبدء ترتيبات إقليمية" على حد تعبيرها.وأضافت:"الترتيبات الإقليمية التي يرغب الأميركيون في إطلاقها، تشمل الإسرائيليين والفلسطينيين، إذ صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، بأنه يجب الشروع بتطبيق حل الدولتين مع نهاية الحرب".

وتابعت الهيئة :"وتشمل المناقشات التي تجريها إدارة بايدن، محادثات مع مسؤولين من الدول العربية، للحفاظ على اتفاقات إبراهيم"، في إشارة الى اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية.وتخوض إسرائيل منذ 3 أسابيع، عملية عسكرية على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة. headtopics.com

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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