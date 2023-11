إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا الصحية «1 من 2»

لو كانت هناك تكنولوجيا واحدة لعبت دورا محوريا بشكل خاص في هذا الأمر، فهي تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال mRNA، التي توفر مستوى من القدرة على التكيف والقابلية للتوسع يجعلها مناسبة تماما لجهود التأهب والاستجابة للجوائح المرضية. وبالفعل، يجري الآن اختبار لقاحات وعلاجات الحمض النووي الريبي المرسال لمجموعة واسعة من الأمراض، وتتواصل الجهود لتوسيع نطاق استخدام هذه التكنولوجيا"من خلال تحسين استقرار درجة حرارتها، على سبيل المثال".

وعلى الرغم من أن هذا الإنجاز العلمي أنقذ أعدادا لا تحصى من الأرواح أثناء الجائحة الأخيرة، إلا أن تقاسم الفوائد لم يكن عادلا. فبعد عام واحد من طرح لقاحات كوفيد - 19، كان ما يقرب من 73 في المائة من الجرعات المقدمة محصورا في الدول مرتفعة الدخل وذات الدخل المتوسط الأعلى، في حين وصل 0.9 في المائة فقط منها إلى الدول منخفضة الدخل.

كان هذا التفاوت أشد وضوحا عندما نتحدث عن لقاحات mRNA، التي كانت تستخدم في المقام الأول في دول غنية كانت حريصة على تخزين الإمدادات في مستهل الأمر. من ناحية أخرى، حرصت شركات الأدوية على فرض رقابة مشددة على الترخيص والإنتاج، ما سمح لها بجني أرباح مذهلة.

وعلى هذا فإن درسا آخر مستفادا من الجائحة يتلخص في حقيقة مفادها أن منصة تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال لن تحقق كامل إمكاناتها ما لم نتبن نهجا جديدا يؤكد الوصول العادل والمصلحة العامة. وهذا يعني السعي إلى إقامة تحالفات تكافلية بين القطاعين العام والخاص، على أن تكون أفضل تصميما لتقاسم المخاطر والمكافآت.

عندما تستفيد الشركات من الأموال العامة -سواء كانت إعانات دعم، أو ضمانات، أو قروض، أو التزامات شراء، أو عقود مشتريات- يجب أن يكون ذلك مشروطا بعملها على تعظيم القيمة العامة لمثل هذه الاستثمارات. على سبيل المثال، من الممكن أن تضمن شروط التمويل العام لمشاريع البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع المرتبطة بالحمض النووي الريبي المرسال، الإتاحة بتكلفة ميسورة، والقدرة على الوصول العادل، وإعادة استثمار الأرباح في الإبداع الصحي.

