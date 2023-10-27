إطلاق 'العربية Business'.. خدمة استثنائية لجمهور المال والأعمال

أعلنت شبكة"العربية" الإخبارية عن إطلاقها"العربية Business" كخدمة استثنائية لجمهور المال والأعمال، وذلك عبر أجهزة التلفزيون من خلال البث على القمر الصناعي يوتلسات، ومنصة"شاهد"، و"يوتيوب"، وكذلك عبر خدمة البث المباشر من خلال موقع"العربية.نت".

تأتي هذه الخدمة في ظل تزايد وتسارع الأحداث السياسية والحروب والكوارث في المنطقة والعالم، ما يتطلب المزيد من التغطيات المباشرة والموسّعة على مدار الساعة من قبل قناتي"العربية" و"الحدث".

وأضاف آل ابراهيم:"من المعروف أن نبض الأسواق المالية العالمية لا يتوقف حتى في ظل الحروب والكوارث، لذا آثرنا أن تظل العربية مصدراً أساسياً لمشاهديها المهتمين بمتابعة آخر مستجدات الاقتصاد وأسواق المال، من دون التأثير على تركيز المتابعين على ما يجري حالياً من أحداث في غزة وغيرها إنْ كان ذلك في منطقتنا أو حول العالم." headtopics.com

من جانبه قال مدير عام قناتي"العربية" و"الحدث" ممدوح المهيني:"إن قطاع المال والأعمال الذي تقدمه برامج"أسواق العربية" هو الأعلى مشاهدة من قبل جمهور الأعمال في المنطقة العربية.

وختم المهيني: اليوم قررنا تنفيذ ما بدأنا التخطيط له في وقت سابق بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم وأعضاء المجلس، فجاءت"العربية Business" كخدمة استثنائية تطلّ خلالها برامج أسواق العربية على المشاهدين بشكل منفصل، فيما يبقى الهدف تلبية احتياجات الناس في"أن تعرف أكثر" سواءً في الشؤون السياسية وملحقاتها، أو في شؤون المال والأعمال المرتبطة بشكل وثيق بكل ما يجري من أحداث على المقلب السياسي". headtopics.com

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