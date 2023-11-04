إطلاق نار يستهدف قوة عسكرية وجرحى في غزة

إطلاق نار استهدفت قوة تابعة للجيش كانت متواجدة في موقع عسكري بالقرب من المنطقة الشرقية المحاذية لمدينة قلقيلية، في حين أوردت مواقع عبرية أن العملية نُفذت من سيارة مسرعة قرب مستوطنة كارني شمرون.وزيرة الصحة: جرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مستشفيات غزة بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبيةكتائب القسام: قصف الاحتلال على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 من المحتجزين لدينا

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ALYAUM: شهداء وجرحى في قصف جديد للاحتلال على غزةشهداء وجرحى في قصف جديد للاحتلال على غزة

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RTARABIC: إعلام عبري: نتنياهو يدرس طلب واشنطن بشأن وقف إطلاق نار قصير في قطاع غزةقالت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' نقلا عن تقرير نشرته قناة 'كان' االعبرية إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يدرس طلبات الولايات المتحدة لوقف إطلاق نار إنساني لفترة قصيرة في غزة.

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OKAZ_ONLINE: أردوغان: الأولوية لوقف النار في غزةجدد الرئيس التركي رجب أردوغان التأكيد على أن الأولوية لوقف إطلاق النار الشامل في غزة،

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AA_ARABIC: نتنياهو يهدد نصر الله: الخطأ سيكلفك ثمنا لا تتخيلهرئيس الوزراء الإسرائيلي جدد رفض وقف إطلاق نار مؤقت دون الإفراج عن الأسرى، أو السماح بإدخال الوقود إلى غزة. - Anadolu Ajansı

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ALWATANSA: إسرائيل تلاحق المدنيين وتقتلهم في الملاجئوسط ضجة دولية متزايدة بشأن ارتفاع عدد القتلى وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، قتلت غارات عسكرية إسرائيلية عدة مدنيين في ملجأ ومستشفى للأمم المتحدة في منطقة القتال الرئيسية في قطاع...

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RTARABIC: مراسل RT: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة (فيديو)قال مراسل RT في غزة إن مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي شمالي القطاع تعرضت لقصف إسرائيلي الجمعة أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

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