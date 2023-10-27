إضرابات ومظاهرات طلابية كبيرة بإسبانيا تضامنا مع فلسطين (شاهد)

شارك الآلاف من الطلاب في إسبانيا في إضرابات ومظاهرات دعت لها الاتحادات الطلابية للجامعات والمدارس الثانوية، تضامنا معوهتف المتظاهرون الذين خرجوا في عدة مدن إسبانية رغم الأمطار، وانطلقت إحداها من ساحة"بويرتا ديل سول" وسط مدريد إلى مقر وزارة الخارجية وأخرى في برشلونة، الخميس:"ورفع الطلاب المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، كما رفعوا لافتات كُتب عليها"القضية الفلسطينية حية"، و"قصف الأطفال ليس دفاعا عن النفس".
وهاجم البيان موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ووصفه بـ"المزحة والنكتة المضحكة"، وأشار إلى تصريحه بأن لإسرائيل الحق في أن تفعل ما تقوم به الآن ولكن وفق القانون الدولي". ودعا بيان الطلاب إلى"التوقف عن اعتبارنا أغبياء"، مضيفا:"ألا يعلم بيدرو سانشيز أن إسرائيل يديرها فاشيون يروجون للتطهير العرقي؟".
ويشار إلى أن أعضاء في الحكومة الإسبانية اتخذوا مواقف مخالفة لمواقف الدول الأوروبية الأخرى. وفي هذا السياق، جددت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، إيوني بيلارا، إدانتها لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بهدف تهجيرهم من أرضهم. headtopics.com
ودعت الوزير الإسبانية الدول الأوروبية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب على غزة، وهي"فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم"، و"حظر الأسلحة"، إضافة إلى"تقديم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأثارت تصريحات الوزيرة الإسبانية غضبا إسرائيليا واسعا، حيث نددت سفارة الاحتلال لدى مدريد بما وصفته بـ"تصريحات مخزية" صدرت عن وزراء إسبانيين أدانوا العدوان.