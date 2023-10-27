إضافة مهمة.. 'الغذاء والدواء' توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي

، وهو علاج جديد يُعطى عن طريق الفم، ويساعد على منع تشكل خلايا الدم الحمراء المنجلية، ما يحسن من أعراض المرض ويساعد في تحسين جودة حياة المرضى.

وكشف استشاري أمراض الدم ورئيس مركز أمراض الدم الوراثية بمستشفى القطيف المركزي عبدالله آل زايد، عن تدشين علاج "فوكسلوتورVoxelotor"، والذي يعتبر إحدى علاجات فقر الدم المنجلي في حفل أقيم في مدينة جدة مساء أمس، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة من هيئة الغذاء والدواء لاستخدام العلاج في المملكة مؤخراً.

وقال آل زايد: "تأتي موافقة هيئة الغذاء والدواء على استخدام علاج فوكسلوتور لعلاج مرضى فقر الدم المنجلي، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل سبل العلاج للأمراض المزمنة والخطيرة". headtopics.com

لفت آل زايد إلى أن أعراض فقر الدم المنجلي تختلف من مريض لآخر، وقد تكون مزمنه مثل التعب والإرهاق والشحوب واصفرار العين، أو قد تكون حادة مثل نوبات الألم أو نوبة التكسر أو نوبة متلازمة الصدر الحادة أو السكتة الدماغية.

وأضاف: "هناك أدوية قليلة لمنع نوبات المرضى، وأشهرها هو علاج الهيدروكسي يوريا، وهو علاج فعال جداً في منع نوبات المرض، أما علاج فوكسلوتور فهو علاج جديد يُعطى عن طريق الفم، ويساعد على منع تشكل خلايا الدم الحمراء المنجلية".وتابع آل زايد: "يُتوقع أن يساعد علاج فوكسلوتور في تقليل حدة نوبات الألم وعدد مرات نقل الدم، ما يحسن من جودة حياة مرضى فقر الدم المنجلي". headtopics.com

ولفت د. آل زايد إلى أن المرض كان هاجسا منذ قرابة 25 عاما، وكان المرضى المصابون به يتألمون كل لحظة وكل دقيقة، حتى كتب الله لهم أن ترتسم على شفاههم ابتسامة أمل مؤخرا، حينما تبنت جمعية أمراض الدم الأمريكية قبل سنتين مبادرة توجيه دفة القيادة نحو البحث عن أدوية لعلاج المرض وتغيير المرتقب منه، وهذه المبادرة نتجت عن فهم أعماق المرض تماما، كما نتجت عن أدوية جديدة، وهذه الأدوية رأى بعضها النور وما زال بعضها الآخر في خطوط الإنتاج أو أنابيب الاختبارات وأوراق الدراسات والأبحاث.

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