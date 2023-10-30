إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية و'تحييد' المنفذ

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، إصابة أحد عناصرها في عملية طعن بمدينة القدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ و"تحييده".وأضافت:"طارد أفراد الشرطة المشتبه وقاموا بتحييده"، على حد تعبيرها دون مزيد من التفاصيل.وبحسب شهود عيان تحدثوا للأناضول، وقعت العملية في منطقة قريبة من شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.

وأشار الشهود إلى أن الفلسطيني كان ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه دون معرفة حالته الصحية، وهو ما ظهر في مقطع فيديو تناوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.يأتي ذلك فيما تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تصاعدت مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة أوائل الشهر الحالي.

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قُتل 8005 فلسطينيا بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية. وأسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة عن تدمير أحياء سكنية كاملة، كما أطبقت إسرائيل حصارها على غزة، بحيث منعت كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج، ما ينذر بوضع كارثي، بحسب تحذيرات دولية. headtopics.com

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