إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادثة طعن بالقدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن شرطياً أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسكين في محطة قطارات بالقدس، وأنه تم إطلاق النار على المهاجم.دعت إسرائيل السلطات الروسية إلى حماية رعاياها، بعد أن هاجم محتجّون لدى وصول طائرة من إسرائيل إلى مطار مطار محج قلعة في داغستان.هل أصبح حل الدولتين مهمة مستحيلة رغم تصريحات بايدن؟

لكن أشتية، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2019، قال إن السلطة الفلسطينية لن تتعاون في هذا الشأن دون تنفيذ عملية سلام حقيقية تؤدي إلى إقامة دولتين ذواتي سيادة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى هناك تجاوز 8000. وشكّك الرئيس الأميركي جو بايدن في دقة هذه الأرقام، لكن أشتية قال إنه جرى التحقق من الحصيلة بالأسماء وأرقام الهوية.

وتابع: «السؤال الذي يجب أن يسأله الجميع، من فلسطينيين وإسرائيليين وأميركيين وأوروبيين، هو كيف يمكننا أن نجعل من هذه الكارثة فرصة للسلام؟». وأكمل: «أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للرئيس الأميركي ولأوروبا لتأكيد استعدادهم للتوصل لحل شامل وليس جزئياً، للقضية الفلسطينية». headtopics.com

وأوضح قائلاً: «عباس يمكن أن يحظى بشعبية واسعة في دقيقة واحدة. يمكنه أن يقول: حسناً، أنا آمر قوات الأمن الفلسطينية بإطلاق النار على الإسرائيليين. لكنه رجل واقعي». وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت، اليوم الاثنين، حياً على أطراف مدينة غزة، وقطعت طريق صلاح الدين الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع معروف قائلا «ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع». headtopics.com

https://aawsat.

https://aawsat. headtopics.com

وقال المكتب في تقريره اليومي: «على الرغم من أن هذه الزيادة مرحب بها، فإن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية».

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aawsat_News »

حادث طعن في القدس.. إصابة شرطي إسرائيلي ومقتل المهاجمأصيب شرطي إسرائيلي في حادث طعن قرب محطة مترو في القدس، حسبما أفادت تقارير صحفية. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في قوات الاحتياط وإصابة جندي في الشمال في حادث انقلاب دبابةأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل ضابط إسرائيلي من قوات الاحتياط في حادثة انقلاب دبابة في الشمال وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في قوات الاحتياط وإصابة جنديين في الشمال في حادث انقلاب دبابةأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة نديين آخرين بجروح خطيرة. اقرأ أكثر ⮕

مقتل فلسطينيين وإصابة 9 في مواجهات مع قوات إسرائيلية بجنينأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، ليلة الإثنين، في مواجهات مع قوات إسرائيلية بمدينة جنين. اقرأ أكثر ⮕

مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنينأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، بمقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين فجر اليوم الاثنين. اقرأ أكثر ⮕

مقتل فلسطيني وإصابة 9 في مواجهات مع قوات إسرائيلية بجنينأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل فلسطيني وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، ليلة الإثنين، في مواجهات مع قوات إسرائيلية بمدينة جنين. اقرأ أكثر ⮕