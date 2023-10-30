إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على مركبة فلسطينية على مدخل بلدة خرسا جنوبي الخليل.وتشهد الضفة الغربية موجة مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول قُتل 8005 فلسطينيا بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية. وأسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة عن تدمير أحياء سكنية كاملة، كما أطبقت إسرائيل حصارها على غزة، بحيث منعت كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج، ما ينذر بوضع كارثي، بحسب تحذيرات دولية.

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