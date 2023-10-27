إصابة 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

أصيب 7 فلسطينيين، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات متفرقة بالضفة الغربية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول، إن 7 إصابات وصلت المستشفيات في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة. وأشارت إلى أن من بين الإصابات 5 في محافظة بيت لحم بينها إصابة خطيرة، فيما أصيب اثنين في مدينة بيت لحم.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان قولهم إن مواجهات اندلعت على مدخل مدينة ر بيت لحم الشمالي، عقب مسيرة نظمها عشرات الفلسطينيين. ووفق الشهود، استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.واندلعت مواجهات مماثلة في مدينة الخليل، ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط)، وطولكرم (شمال). headtopics.com

ولليوم الـ21 على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة في إطار عملية عسكرية سماها"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين. وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية"طوفان الأقصى"، ردا على"اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​​​​​​​​

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