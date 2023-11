إصابة 8 من 'القبعات الزرق' بجروح خطرة في هجوم في مالي

من جهتها، أوضحت مينوسما في منشور على حسابها في منصة إكس (تويتر سابقًا) أن ثمانية من قوات حفظ السلام أصيبوا في الهجوم بجروح؛ مشيرة إلى أنهم جميعًا نُقلوا إلى غاو. .وبحسب دوجاريك؛ فإن 'هجوم اليوم يأتي في أعقاب حادثتين مماثلتين وقعتا بالأمس وأصيب خلالهما اثنان من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة'. .وكانت تلك آخر قافلة لمينوسما تغادر كيدال إلى قاعدة البعثة الأممية في غاو. .وأكد دوجاريك أن انسحاب هذه القوة تم 'في ظروف أمنية بالغة الصعوبة'. .

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: خرج من فوهة نفق.. الإعلام الإسرائيلي يكشف كيفية مقتل 7 جنود بضربة واحدة في غزةكشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الأمم المتحدة تندد بـ'الفظاعات' الجديدة جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزةنددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم زعمت إسرائيل من خلاله أنه استهدف قياديا في حركة حماس.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: 'رسالة تحذير' لم تصل إلى صناع القرار بإسرائيل.. ما تفاصيلها؟بعد يوم أو يومين من هجوم 7 أكتوبر، كان من المقرر أن يتوصل صناع القرار في إسرائيل برسالة تحذير حادة من ضباط المخابرات حول 'نظرة الأعداء إلى الصراع الداخلي في البلاد'.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الأمم المتحدة تندد بـ'فظاعة' القصف الإسرائيلي على 'جباليا'نددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: أكبر جندي احتياط في إسرائيل.. التسعيني عزرا ياشينقال عزرا ياشين، البالغ من العمر 95 عاما، وهو أكبر جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، لصحيفة 'بيلد' الألمانية إنه تلقى أمر الالتحاق بقوات الاحتياط بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده شمال غزةإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، حسب ما أفادت صحف عبرية - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕