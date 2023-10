إصابة 5 أشخاص إثر سقوط 'درون' بمدينة طابا المصرية

، والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع، سقطت طائرة مسيّرة"درون" في مدينة طابا المصرية التابعة لمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.بعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى معبر رفح من الجانب المصري، متجهة نحو جنوب غزة، وقع انفجار في المكان.وأعلن...وأشارت مصادر مطلعة الجمعة، إلى أن"الدرون" أدت لتضرر إحدى العمارات السكنية في المدينة بعد أن أصابت مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.

في حين فتحت السلطات المصرية تحقيقاً بالواقعة للكشف عن ملابسات ما جرى، حيث أجريت اتصالات مصرية مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة أسباب الحادث، على أن يتم إصدار بيان رسمي.كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن تم إخلاء السكن الإداري.To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

من جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.كما أشار شهود عيان إلى سقوط جسم مجهول في هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر في الطرف الشرقي من سيناء، حيث يوجد معبر حدودي نحو إسرائيل.يشار إلى أن هذا لم يكن الحادث الأول من نوعه منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية. headtopics.com

فالأسبوع الماضي، وبعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات إلى معبر رفح من الجانب المصري، متجهة نحو جنوب غزة، وقع انفجار في المكان.To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حينها أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، مشيراً إلى أن الحادث قيد التحقيق، وأبدى أسفه لما حدث. من جانبه قال الجيش المصري حينها، إن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ، لافتاً إلى إصابة بعض عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة جراء الشظايا.وأفاد شهود عيان بأن انفجارا وقع، وسمعت أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب المعبر الحدودي بين مصر وغزة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

AlHadath »

إصابة 5 أشخاص إثر سقوط صاروخ في مدينة طابا المصريةقالت وسائل إعلام مصرية، فجر اليوم (الجمعة)، إن صاروخاً سقط في مدينة طابا المصرية، وأن خمسة أشخاص أصيبوا جراء ذلك. اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق مصري على ضرب طابا.. 'كل الخيارات واردة'بعد إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية، البعيدة نحو 350 كيلومترا عن قطاع غزة، جاء أول تعليق مصري رسمي.فقد أكد مصدر اقرأ أكثر ⮕

بعد ضرب طابا في سيناء.. أول تعليق رسمي مصريبعد إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية، البعيدة نحو 350 كيلومترا عن قطاع غزة، جاء أول تعليق مصري رسمي.فقد أكد مصدر اقرأ أكثر ⮕

سقوط صاروخ بمدينة طابا المصرية وإصابة 6 أشخاصأصاب الصاروخ مبنى سكنيا بحسب إعلام محلي - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة المصرية: إصابة 6 في سقوط «جسم متفجر» على طاباقالت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الجمعة)، إن 6 أشخاص أصيبوا جراء سقوط «جسم متفجر» في الساعات الأولى من الصباح داخل مدينة طابا في محافظة جنوب سيناء. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة المصرية: إصابة 6 في سقوط «جسم متفجر» على طاباقالت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الجمعة)، إن 6 أشخاص أصيبوا جراء سقوط «جسم متفجر» في الساعات الأولى من الصباح داخل مدينة طابا في محافظة جنوب سيناء. اقرأ أكثر ⮕