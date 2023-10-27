إسلاميو المغرب يضغطون لإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

في غزة، والعمل على مراجعة علاقات التطبيع مع الاحتلال في ظل الجرائم التؤي ترتكبها قواته في قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع.

جاء ذلك في كلمة لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلة المجموعة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة مساء أمس الخميس 26 أكتوبر الجاري.

وقال بوانو في كلمته التي نقلتها صحيفة "الأيام" المغربية:"إنه من الصعب مناقشة مشروع قانون المالية دون الحديث عن فلسطين"، مذكّرا بأن"جرائم ومجازر الكيان الصهيوني، ليست جديدة، ولم تنطلق سنة 1948، وإنما بدأت منذ سنة 1937"، ومشيرا إلى أن"الجميع يتذكر مجزرة دير ياسين وصبرا وشاتيلا وجينين وغيرها من المجازر الوحشية". headtopics.com

وعاد بووانو إلى تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، التي انطلقت في رأيه بشكل رسمي سنة 1996، وكانت تحت عنوان"دعم لغة الحوار والتفاهم بدل لغة القوة والغطرسة للتوصل إلى سلام عادل وشامل". وتابع بأن المغرب، وبعد أشهر من اعتلاء الملك العرش، أعلن عن إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، يوم 23 أكتوبر 2000، في سياق تميز بـ"انتكاسة عملية السلام عقب الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية منذ أسابيع في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل واستخدامها الآلة الحربية لقتل المدنيين الأبرياء" و"الظروف الخطيرة التي خلقتها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وموقفها المتعنت بإعلانها عن توقيف عملية السلام، وكذا نظرا لمسؤولية المغرب والتزاماته في نطاق لجنة القدس التي يرأسها...

يذكر أن حزب العدالة والتنمية انتقد منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى جرائم الاحتلال وأعلن وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال. وتحدث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أكثر من مرة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وأعلن بوضوح تأييده المطلق لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. headtopics.com

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