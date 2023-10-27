إسطنبول.. توقيف 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ 'داعش' الإرهابي

وأفاد مراسل الأناضول أن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق 9 أشخاص يشتبه بانخراطهم بأنشطة لصالح التنظيم الإرهابي.

وأفاد مراسل الأناضول أن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق 9 أشخاص يشتبه بانخراطهم بأنشطة لصالح التنظيم الإرهابي.

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القبض على 21 من عناصر «داعش» في غرب تركياألقت قوات مكافحة الإرهاب في ولاية أزمير غرب تركيا القبض على 21 شخصاً على ارتباط بتنظيم «داعش» الإرهابي. اقرأ أكثر ⮕

20 قتيلاً في هجوم إرهابي بالكونغو الديموقراطيةلقي 20 مدنياً على الأقل مصرعهم في هجوم وقع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية نسب إلى متمرّدي 'القوات الديموقراطية المتحالفة' المرتبطة بتنظيم 'داعش' الإرهابي'. اقرأ أكثر ⮕

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركيةفي تعاملات الخميس بمدينة إسطنبول... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركيةفي تعاملات الجمعة بمدينة إسطنبول... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الراشد لـ«عكاظ»: مصطلح الصحوة «مُخاتل»الراشد لـ«عكاظ»: مصطلح الصحوة «مُخاتل» اقرأ أكثر ⮕