إسرائيل: الصواريخ والمسيّرات التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون

، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر الجمعة، أطلقتها جماعة الحوثي على إسرائيل.بعد تكرار الحوادث والقصف في شمال وجنوب سيناء خلال الأيام الماضية، شهدت المناطق القريبة من قطاع غزة استنفارا.فقد أفادت...وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن إسرائيل تندد بالأضرار التي لحقت بالقوات الأمنية المصرية جراء الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بإسرائيل، وفق البيان.
بالمقابل، أعلن المتحدث العسكري في مصر محمد سمير عبد العزيز، أن المسيّرة التي استهدفت نويبع قادمة من جنوب البحر الأحمر تجاه إسرائيل.وأكد سقوط مسيّرة أخرى قادمة من جنوب البحر الأحمر في طابا.
كما وجهت مصر خلال الساعات الماضية رسائل تحذير لأطراف مختلفة، مؤكدة أنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الحوادث. ونفّذت القوى الأمنية عمليات تمشيط متواصلة مع تأمين وسائل الحماية بشكل دوري بما يحافظ على سلامة الأراضي المصرية من أي أضرار. headtopics.com
جاء ذلك بعد سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية على مدينة طابا، وجسم غريب قرب محطة للكهرباء في نويبع على خليج العقبة بالقرب من الحدود الإسرائيلية في وقت سابق من الجمعة.بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش رصد تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، فتم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.
والأحد الماضي أيضا، أصيب عدد من أفراد الجيش المصري بمنطقة قريبة من معبر رفح، بشظايا قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية بالخطأ، قبل أن تعتذر إسرائيل لاحقا عن الحادث.يذكر أن حادثي طابا ونويبع البعيدتين عن شمال سيناء المتاخم لقطاع غزة، سلطا الضوء على المخاطر التي تواجه مصر ودولا أخرى في المنطقة مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين. headtopics.com
لاسيما أن القاهرة تلعب دورا نشطا في التفاوض على وصول المساعدات إلى غزة، وفي محاولة إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، والدعوة إلى وقف إطلاق النار، لكن قربها من خط المواجهة يعرضها للمخاطر.والأهم ما كشفه مستشار رئيس الحكومة للأمن القومي السابق عقوب أميدرور، عن أن إحدى أكبر الصدمات مؤخرا كانت إطلاق صواريخ كروز باتجاه إسرائيل من اليمن يوم الخميس الفائت، وهو وابل أسقطته مدمرة بحرية كانت جزءًا من الأسطول الذي أرسله بايدن إلى شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية.