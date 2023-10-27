إسرائيل: الصواريخ التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون لاستهدافنا

أشار الجيش المصري إلى أنه"جاري تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة".

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم الجمعة (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أطلقتها جماعة الحوثي على إسرائيل، مما يسلط الضوء على خطر اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة عبر حسابه على موقع إكس مساء الجمعة"تدين إسرائيل الضرر الذي لحق بقوات الأمن المصرية جراء الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها تنظيم الحوثيين الإرهابي بهدف الإضرار بإسرائيل".دانيال هاكاري"رصدنا في الساعات القليلة الماضية تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر". وأضاف في إفادة صحفية بثها التلفزيون"على حد علمنا، الضربة التي وقعت في مصر كانت نتيجة لهذا التهديد... headtopics.com

وكان ستة أشخاص قد أصيبوا جراء"سقوط مسيرة مجهولة الهوية" ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية المتاخمة لإسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش المصري.

وليل الجمعة، نشر المتحدث باسم الجيش المصري بياناً عن"حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار بطابا". وأفاد الجيش في بيانه أن"طائرتين دون طيار كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال حيث تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع .. إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا". headtopics.com

وأشار الجيش المصري في بيانه إلى أنه"جاري تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة". والأسبوع الماضي أعلن البنتاغون أن مدمرة أميركية كانت"تجوب شمال البحر الأحمر" أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن"ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل".

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