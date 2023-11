إسرائيل تنشر سفنها الحربية في البحر الأحمر بعد تهديدات جوية

وقال جيش الاحتلال في بيانه: "بناء على تقييم الوضع وفي إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة وصلت أمس الثلاثاء سفن تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي إلى منطقة البحر الأحمر".

وأمس الثلاثاء، قال الجيش في بيان "تم اعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر، باستخدام منظومة السهم ـ حيتس للمدى الطويل".وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أعلن يوم أمس الثلاثاء أنه"من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

