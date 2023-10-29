إسرائيل تستدعي السفير الروسي احتجاجاً على زيارة وفد 'حماس' إلى موسكو

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، سفير روسيا في تل أبيب أناتولي فيكتوروف، للاحتجاج على زيارة وفد حركة حماس إلى موسكو الخميس.

وقالت الوزارة في بيان:"جرى استدعاء سفير روسيا لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، صباح اليوم (الأحد) للاحتجاج عقب زيارة وفد حماس إلى موسكو". وأضاف بيان الوزارة:"أوضحت نائبة مدير قسم أوراسيا في وزارة الخارجية السفيرة سيمونا هالبرين للسفير الروسي، أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى عدم وجود إدانة واضحة وصريحة من جانب موسكو لمنظمة حماس".وتابع:"إن استضافة قادة حماس، المسؤولين بشكل مباشر عن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وعن اختطاف الرهائن وإراقة دماء أكثر من 1400 إسرائيلي على أيديهم، ينقل رسالة شرعية للإرهاب ضد الإسرائيليين".

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي:"إن إسرائيل كانت قد استولت على بعض الأراضي الفلسطينية الأصلية باستخدام القوة العسكرية". ويتزامن استدعاء السفير الروسي، مع اليوم الـ23 على التوالي، الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، إذ قتل إجمالاً 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مسناً، حسب وزارة الصحة. كما قتل 114 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وفا). headtopics.com

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أَسَرت نحو 240 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة.قال الجيش الأوكراني إن الوضع في باخموت (شرقي أوكرانيا) "متوتر جداً"، إذ تحاول القوات الروسية محاصرة المدينة التي يحتدم حولها القتال. بالتوازي أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنّ دول الحلف موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضواً في التحالف.

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