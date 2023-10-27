إسرائيل توسع عمليتها البرية بغزة.. والفصائل تحضر مفاجآتها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري هذه الليلة في قطاع غزة، ونفى أن تكون هذه العمليات إجتياحا بريا شاملا للقطاع،

وفي هذه الأجواء صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار العربي بشأن حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات الإنسانية في غزة.. فما هي مآلات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة؟الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

أكد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر حتى الآن.دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم هجومه البري على القطاع مع توسيع غاراته على كافة أرجائه.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة. headtopics.com

سجلت مراسلتنا في القدس داليا النمري لحظة تعرض فريق RT للطرد من منطقة باب العامود في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية وسط تهديدات بالاعتقال إن لم يغادروا المنطقة، ودون إعطاء أي مبرر.صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات اليوم الجمعة بعد إعلان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء اليوم الجمعة إن إسرائيل بدأت حربا برية على غزة، وإن النتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة.

وجه الرئيس فلاديمير بوتين أعضاء مجلس الأمن الروسي باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة ومنع تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا.أعلنت الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثرمن 5585 بين قتيل وجريح وإسقاط 208 مسيرات واعتراض عشرات الصواريخ الغربية خلال أسبوع، وإسقاط 31 مقاتلة أوكرانية منذ مطلع أكتوبر.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات بحرية نفذت عملية إنزال بحري جنوبي قطاع عزة، أسفرت عن تدمير بنى تحتية تابعة لحركة"حماس".فيديو متداول.. headtopics.com

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وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نسعى لتوسيع الحرب واجتياح غزة في الوقت المناسبقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس إن إسرائيل لا مصلحة لها في حرب مع أي خصم آخر غير حركة حماس وإن عمليتها البرية في غزة ستأتي في الوقت المناسب اقرأ أكثر ⮕

مدفيديف: الغرب سئم كثيرا من أوكرانيا وتبنى بحماس دعم إسرائيلقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الغرب سئم كثيرا من أوكرانيا وتبنى بحماس دعم إسرائيل وأن الأخيرة تؤخر عمليتها البرية في غزة تحت ضغط واشنطن وخوفا من غضب عالمي. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة أمام اختبار أردني يطالب ﺑ«هدنة إنسانية» في غزةبعد فشل مجلس الأمن بإقرار 4 مشاريع لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، تعرض المجموعة العربية اليوم مشروعاً غير مُلزم أمام الجمعية العامة يطالب ﺑ«هدنة إنسانية» بغزة. اقرأ أكثر ⮕

بعد انتخاب رئيسه الجديد.. 'النواب الأميركي' يتبنى قرارا دعما لإسرائيلقالت شبكة (سي.إن.إن) إن مجلس النواب الأميركي اعتمد، الأربعاء، مشروع قرار يدعم إسرائيل في حربها بغزة إثر نتخاب رئيسه الجديد مايك جونسون.وبلغ عدد الأصوات الم اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: سنكثف الهجمات على البنية التحتية لحماسفي اليوم العشرين للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، أن الطائرات الحربية اقرأ أكثر ⮕

الأردن: حرب إسرائيل البرية في غزة ستمثل كارثة إنسانيةقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إن شن إسرائيل حربا برية على قطاع غزة ستتمخض عن 'كارثة إنسانية ملحمية الأبعاد'. اقرأ أكثر ⮕